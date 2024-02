Markus Pajur pälvis Prantsusmaal hooaja esimese võidu

„Olin sõidu algusest peale valves ja tundsin, et enesetunne on väga hea. Kuni viimase ringini, kust jäi 20 km lõpuni, oli grupis enam-vähem kontroll ja ohtlikud minekud neutraliseeriti. Umbes 10 km enne lõppu sõitsin ühe prantslasega koos eest ära ning mõned kilomeetrid hiljem tuli veel kümme ratturit meile järele. Viimasel tõusul ründas Clement Izquierdo ning ma andsin maksimumi, et temaga kaasa saada. Jõudsin talle 300 m enne lõppu tuulde ja seejärel sprintisin end võidule!“