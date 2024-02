BLOGI JA FOTOD | Eesti korvpallikoondis võitis unustamatus mängus Leedut!

Eestil on 2025. aasta EM-valiksarja H-grupis kaks võitu, järgnevad Leedu ja Põhja-Makedoonia ühe võiduga. Täna kodus Põhja-Makedooniale koguni 71:96 Poola on võiduta. Samas on just Poola tänu finaalturniiri ühe alagrupi korraldamisele nelikust ainus, kes on pääsu finaalturniirile kindlustanud. Eesti, Leedu ja Põhja-Makedoonia võitlevad kahe ülejäänud pileti nimel.