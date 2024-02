Putini sõbrad läksid tülli: Venemaa suusatähed vahetasid vastastikku teravusi

Bolšunov saavutas võistlusel esikoha, kuid Stepanovale ei meeldinud, kui tuimalt ta võitis.

„Ta ei võida nii nagu mina - ilusti! Ta lihtsalt läheb grupiga kaasa ega võta isegi initsiatiivi. Ütlesin enne oma võistlust, et võidan iga suusatajat ja tegingi nii. Pärast võistlust ütles ta, et ilm oli hea ja ilus ning suusad töötasid hästi. See on igav, Saša!“ sõnas Stepanova Match TV-le, vahendab Iltalehti.

Need kriitilised sõnad jõudsid ka Bolšunovi kõrvu.

„Paljud inimesed on tema sõnade pärast vabandanud. Nad imestasid, kuidas kurat saab mänge kommenteerima kutsuda inimest, kes käitub stuudios sobimatult,“ pahvatas Bolšunov Championati kodulehele.

„Hakkasin hiljem mõtlema, et miks ma peaksin üldse aega raiskama inimese peale, kes mind üldse ei huvita,“ lisas venelane.

Karjääri jooksul ühe olümpiakulla võitnud Stepanova vastas, et kui Bolšunov ei mõista irooniat ja sarkasmi, on see tema mure.

Tippsuusatajate sõnasõja kohta võttis seisukoha ka Venemaa suusaliidu president Jelena Välbe.

„Kui me lööme sellise jama lõkkele, on see katastroof ja me ei räägi enam omavahel üldse,“ kurjustas Välbe.