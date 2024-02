DELFI VIDEO | Siim-Sander Vene suurest mängust Leeduga: kui katel kuumaks köetakse, annab see ka grammi juurde

„Midagi hullu ei ole. Pärast pikka reisipäeva on siit-sealt veidi kange ikka, aga ma selles probleemi ei näe,“ sõnas kapten Siim-Sander Vene tiheda reisigraafiku kohta. „Homseni on veel omajagu aega ja loodan, et värskus ja särts lööb mänguks ilusti välja. Kui katel kuumakse köetakse, annab see ka grammi juurde.“