DELFI VIDEO | Koondise abitreener Rannula: Leedu on päris kõva pähkel, mida murda, aga kindlasti läheme võitma

„Ma ütleks, et Leedu tegi üldse hea mängu. Nad mängivad praegu väga meeskondlikult – superstaare neil kohal pole ja on näha, et üksteise mõistmine on väga hea ja pall liikus hästi. Olid ka sellised mehed, kes õnnestusid hästi ja viskasid väljast sisse. Leedu on päris kõva pähkel, mida murda. Pole päris nii, et keskendud ühele-kahele mehele ja töö on tehtud. Seepärast keskendusime ka täna paarile nende liikumisele, mis neil hästi toimivad ja üritame rohtu leida,“ selgitas Rannula.