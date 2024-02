Leedu peatreener Maksvytis: Eesti koondises on kolm võtmemängijat, kelle ümber asjad käivad

Leedu koondise peatreener Kazys Maksvytis ütles päev enne mängu Eestiga, et ettevalmistuses oli nii rõõme kui ka tagasilööke. „Saabusime Eestisse veidi varem kui Eesti koondis, nii et meil oli aega harjuda ja valmistuda,“ vihjas ta tõigale, et Leedu alistas neljapäeval Vilniuses Poola 83:64 ning nemad jõudsid Tallinna laupäeva päeval. Samal ajal eestlased madistasid Skopjes Põhja-Makedooniaga reede õhtul ning maandusid kodumaal laupäeval hilisõhtul.