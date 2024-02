Hurt: murdusime, kuid ei murdunud lõpuni. Beglarišvili: ma ei oleks niisama Narva tulnud, meil on võimalik teha tulemust

„Kui on karika peale mäng, siis see on alati tähtis. Mängu lõpus murdusime, kuid ei murdunud lõpuni. Meeskond väga häälekalt ütles enne penalteid, et pead norgu ei lase ja võtame ära. Arvan, et see näitas noorte meeste sisu,“ sõnas kohtumise järel Flora peatreener Norbert Hurt.