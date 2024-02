Hyundai pealik Elfyn Evansi süüdistustest: eelistan seda poliitkorrektsele jutule

See tähendas omakorda, et edasistel katsetel läks esimesena rajale Evans. Kuuenda kiiruskatse lõpus ei hoidnud ta emotsioone tagasi. „Sellega lendas sportlikkus aknast välja. Ma ei tea, kas see oli taktikamäng, seega ma rohkem ei kommenteeri,“ sõnas waleslane.

Abiteboul lükkas samuti Evansi sõnavõtu ümber. „Kui keskkond on väga konkurentsitihe, ei saa kahtlusi vältida. Kuid selles olukorras olid meie mootoril silmnähtavad probleemid ning seda on ka meie andmetest näha,“ rääkis pranstlane Belgia kanalile RTBF. „Kui Elfyn tahab, tulgu vaadaku meie andmed üle.“

Hyundai pealik Evansi kommentaaride peale ei solvunud. „Minu arust on selline olukord, kus kõik suure emotsiooniga pingutavad, väga ilus. See on palju parem kui poliitkorrektne jutt,“ arutles Abiteboul. „Vaimsed mängud mängivad alati rolli. Usun, et Elfyn oma jutuga seda plaaniski. Ta on väga kogenud ja intelligentne sõitja ning saab kindlasti aru, mida ütleb ja teeb.“