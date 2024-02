Viis võtmeküsimust. Kas Leedu tsentrite vigastused annavad Eestile korvi all eelise? Kuidas saavad eestlased hakkama vastase pallisurvega?

Mõlemad koondised alustasid valiksarja võidukalt ja mõnes mõttes sarnase käekirjaga. Leedu oli Poola vastu kohtumise alguses veidi hädas, aga teisel veerandil pääsesid nad mängu sisse, läksid kolmandal oma teed ja võitsid matši 83:64. Eesti kaotas võõrsil Põhja-Makedoonia vastu avapoolaja, aga pikema mõttepausi järel pääsesid nad kolmandal neljandikul juhtima ja võit tuli lõppeks numbritega 74:69. Esmaspäeval selgub, kes on H-valikgrupis kahe mängu järel täiseduga ainuliider. Millised on matši eel viis võtmeküsimust.

Kas Leedu tsentrite vigastused annavad korvi all Eestile ja Maik-Kalev Kotsarile eelise? Leedu koondise pikkade osakonda on tabanud üks häda teise otsa. Enne valikmängude akent sai karikakohtumises viga Kaunase Žalgirises väga head hooaega tegev 213-sentimeetrine Laurynas Birutis, kes on seni olnud ka Euroliigas üsna silmapaistev. Kohtumises Poolaga sai viga igapäevaselt Hispaania suurklubis Manresa leiba teeniv Martinas Geben, kes alustas neljapäevast matši algviisikus, aga rahvusmeeskonnaga Eestisse enam ei sõitnud.