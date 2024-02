„Laual on konkreetne ettepanek.“ Autoralli MM-sari tahab korraldada etapi turismimekas

Kanaari saarte omavalitsuses spordiküsimuste nõunikuna töötava Aridany Romero sõnul algasid arutelud sellel teemal aasta tagasi ja on liikunud edasi suurte sammudega. „Laual on konkreetne ettepanek, mille põhjal võiksime etappi korraldada kahel aastal järjest. Tõsi on ka see, et MM-sarja promootor küsib selle eest üsna suurt rahasummat, kuid me räägime ralli mõistes vormel 1 sarjast,“ ütles Romero veebilehele AutomovilismoCanario.

Kanaari saartele pole ralliautod tundmatud. Sealne etapp on pikalt kuulunud Euroopa meistrivõistluste kalendrisse ja ka tänavu mais võetakse saarte asfaldil mõõtu.

Hetkel arutavad korraldajad, kas nad suudaksid MM-sarja pääsemiseks vajaliku rahastuse leida. Üks argument on muidugi kasvav turistide hulk. „Kui saaksime korraldada etapi 2025. ja 2026. aastal järjest, siis saaksime kulusid kokku hoida. Aga peamine argument on see, et MM-sarja promootor väga tahab tulla etapiga Kanaari saartele,“ rõhutas Romero.

1988. kuni 2022. aastani toimus Hispaania etapp Kataloonias. Juba mõnda aega ringleb rallimaailma telgitagustes jutt, et promootori nägemuses võiksid Kanaari saarte ja Kataloonia MM-rallid toimuda vaheldumisi üle aasta. Liiatigi on rallide profiil üsna sarnane – mõlemad on tõupuhtad asfalfirallid, kus kurve lõigatakse üsna vähe ning teele kuigi palju kruusa ei jõua.