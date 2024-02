Skandaalne video maksis Slovakkia hokimehele töökoha NHLi klubis

24-aastane Ružička pani reedel oma Instagrami lehele tõeliselt imeliku video. Sellel klipil on kaamerasse naeratava Slovakkia mängija ees valge pulbri rida ja pangakaart, lisaks on laual ka pudel õlut.

Kuigi slovakk kustutas selle video kiiresti, hakkas see oma elu elama, kuna hokimehel on Instagramis ligi 14 000 jälgijat. Video põhjal polnud raske kahtlustada, et Ružička võib narkootikume tarvitada.