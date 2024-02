Eileen Gu kerkis freestyle-suusatamise MK-sarjas läbi aegade parimaks

Hiinlanna Eileen Gu korjab freestyle-suusatamise MK-sarjas järjepanu võite. Praeguseks on ta naiste seas kerkinud läbi aegade parimaks. Kokku on tal esikohti 14. Üldises pingereas jagab ta selle näitajaga esikohta Birk Ruudiga, kes on meeste seas võitudelt läbi aegade parim.