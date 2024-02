Eesti laskesuusataja jõudis kodusel MM-il esikümnesse

Eesti koondise liider Jakob Kulbin haigestumise tõttu ei startinud. „Tal on kurk valus. Otsustasime, et ei pane teda täna starti,“ sõnas koondise abitreener Kalev Ermits Delfi Spordile. „Praegu võtame päeva korraga ja isegi tundide kaupa. Eile oli lootus, et ta saab täna võistelda, kuid kahjuks nii ei läinud. Edasist prognoosi on praegu raske öelda. Teinekord saavad asjad kiiresti korda, kuid võib minna ka nädal.“