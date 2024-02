Thierry Neuville tegi Hyundai kiiruse kohta väga enesekindla avalduse

Autoralli MM-hooaeg on alanud Monte carlo ja Rootsi rallidega. Mõlemal rallil teenis esikoha Hyundai. Siinkohal tasub meenutada, et mullu teenis Hyundai terve hooaja peale kaks võitu. Käimasolev aasta on tõstnud Hyundai piloodi Thierry Neuville’i enesekindluse lakke.