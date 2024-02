Nõmme Kalju läbi aegade üks edukamaid leegionäre jõudis klubisse tagasi

Prantsusmaa tippklubi Lille’i kasvandik Reginald liitus Kaljuga 2014. aastal ning pallis Nõmme mändide all 2019. aasta lõpuni. Seejärel proovis poolkaitsja õnne Maltal ja Rootsis. Eelmise aasta suvel jõudis ta aga Narva Transi. Nüüd on Reginald Nõmmel tagasi.

„Meil on noor ja tahtmist täis meeskond. On tunda väga head energiat ja ma usun, et me oleme sellel hooajal üllatusvõimelised,“ lisas poolkaitsja.

Reginaldi kontol on Eesti Premium liigas kokku 183 mängu, 2 löödud väravat ja 11 väravasöötu. UEFA sarjades on kaitsev poolkaitsja mänginud kokku 23 korda. Nõmme Kaljuga on Eestis karikaid võidetud kolmel korral. Eesti meistriks on teda nõmmekate ridades kroonitud ühel korral, Eesti karika ja Eesti superkarika on ta Nõmmel peakohale tõstnud samuti ühel korral.