Turniiritabelis on Kurbads 41 punktiga kolmandal positsioonil. Panter hoiab samal ajal 38 punktiga neljandat kohta. Panter on võrreldes lätlastega pidanud kaks kohtumist enam.

Liiga liidriks on HK Zemgale/LBTU 51 punktiga, teine on HK Mogo/LSPA 49 punktiga. Neist esimene on pidanud 30 ja teine 29 kohtumist. Kokku on liigas üheksa võistkonda.