Leverkuseni Bayer võitis taas ja pani Müncheni Bayerni veelgi suurema pinge alla

Bayer on sel hooajal Bundesligas teeninud 19 võitu ning sinna kõrvale on panna veel ka neli viiki. Seega ei ole nad seni veel kordagi kaotanud. Tabelis hoitakse 61 punktiga praegu kindlalt esikohta.

Leverkuseni suurimaks ohustajaks on jätkuvalt Müncheni Bayern, kes on Bundesliga tiitli võitnud 11 aastat järjest. Praegu ollakse tabelis teisel kohal 50 punktiga. Võrreldes konkurendiga on neil siiski üks kohtumine varuks.