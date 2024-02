Tabeliliidrid Mets ja St. Pauli alistasid lähima jälitaja

53. minutil vähendas võõrustajate poolt vahet Shuto Machino, kuid 57. minutil suurendas Connor Metcalfe St. Pauli edu taas kolme värava suuruseks.

Turniiritabelis hoiab St. Pauli esikohta 48 punktiga. Kieli Holstein on teine 42 silmaga. Kolmas on Hamburg 38 punktiga, neil on üks kohtumine vähem peetud.