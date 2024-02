KOMMENTAAR | Eesti jalgpallil avaneb võimalus teha ajalugu, aga seda ei soovita vist ära kasutada

Paraku jääb mulje, et vutirahvas ise ei usu oma võimalustesse ega soovi seda ära kasutada.

Kui 21. märtsil minnakse Varssavis platsile samamoodi nagu mullu lõpetati, pole loota mitte midagi. Robert Lewandowski & co rullivad Poola koondise madalseisust hoolimata Sinisärkidest üle. Küsimus on: mida me teeme seekord teistmoodi?