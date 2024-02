DELFI SKOPJES | Siim-Sander Vene: võit tuli koledalt, aga ikkagi tuli

„Esimesel poolajal oli plaan, et meie surume neid rohkem, aga kuidagi läks vastupidi. Hoopis nemad surusid meid päris mitu korda ära. Ei teagi, kuidas me alguses niimoodi ära käkerdasime,“ lausus 16 punkti visanud Vene.

„Esimene mäng kipub enamasti ikka rabe olema. Oli näha, et mõned söödud lähevad kohta, kus keegi arvab, et võiks mees olla, aga veel ei ole või on juba ära liikunud. Möödarääkimist oli, aga loodan, et Leedu vastu oleme just algusest rohkem ühes sammus. Üritasime olla agressiivsed, aga kuskil oli alati auk sees. Kui saame selle korda ja kodusaali energiat ka juurde, siis ei taha lihtsalt mängima minna, vaid võidu peale,“ märkis Vene.