Flora läheb aasta esimest karikat püüdma ilma vigastatud Vassiljevita

„Selgelt väljas on praegu Kostja, kellele teeb natuke säär muret. Aga ta on ka kohe-kohe tagasi, võib-olla juba järgmisel nädalal. Ja Nikita Mihhailov tegi käele liiga ja on praegu eemal, temaga võib minna neli kuni kuus nädalat,“ lausus peatreener Norbert Hurt pärast Flora reedest treeningut puudujate kohta Soccernet.ee-le .

„Marco Lukka on küsimärgiga, Markus Soomets on ka veel küsimärk, näis, mida tema kohta öeldakse, aga praegu nii ja naa,“ lisas Hurt, märkides, et suures plaanis on vahepeal Flora ridu räsinud viiruspuhang siiski seljatatud.