Cronimet võrkpalliliiga veerandfinaalide kordusmängud: keerulised seisud, suur tahe ja lootus imele

Selver/talTechi peatreener Andres Toobal ei kavatse enne viimast vilet rahulolu tunda. “Võõrsil peetud mängus meeldis mulle, et saime kohe hästi minema ja tegutsesime väga hingestatult. Blokk-kaitses tegime ühe parema mängu üldse. Ja mängu lõpus saime ja tunda, et lihtsalt ei tule midagi (kolmas geim lõppes tulemusega 26:24-toim). Ka vastane on võimeline väga hästi mängima ja midagi lihtsat me ei oota ja kindlasti ei tunne enne lõpuvilet mingit rahulolu,” sõnas Toobal.

Viiegeimilise lahingu pidas esimeses mängus maha Pärnu Võrkpalliklubi, kui sai võõrsil jagu Daugavpilsi Ülikool/Ezerzemest. Korduskohtumine peetakse Pärnus 25. veebruaril kell 17.00.

Suvepealinna meeskonna juhendaja Toomas Jasmin ootab ka pühapäeval suurt võitlust. “Avamängus tegutsesid nemad nii, et esimestes geimides õnnestus pea kõik, nii hästi pole nad sel hooajal meie vastu mänginud. Aga kolmandas geimis oli Andrus Raadiku serviseeria see, mis tegi väikese vahe sisse ja siis hakkasime ise ka õnnestuma. Oma serviga olime muidu terve mängu hädas. Lõpus sekkus hästi Ivory Õuekallas, Tony Tammiksaar tegi üldse korraliku esituse ja Siim Rantanen oli ka väga tubli,” ütles Jasmin.

“Pühapäevaks see 3:2 võit meile suurt rahulolu ei anna, on vaja väga palju pingutada, et finaalturniirile jõuda. Aga me väga tahame sinna saada ja teeme kõik, mida suudame. Vigastusega hädas olnud Jörgen Vanamõisa osas on seis selline, et vaatame laupäeval, milline olukord on, aga pigem kasutan teda siis, kui häda käes,” lisas peatreener.

Tartu Bigbank pidi seeria avamängus tunnistama Gargždai Amber Volley 3:1 paremust. Korduskohtumine toimub Tartu Ülikooli spordihoones pühapäeval, 25. veebruaril kell 16.00. Tartugi vajab esmalt 3:0 või 3:1 võitu, et mäng kuldsesse geimi viia.

Mitmete põhimeeste vigastuste ja haigustega maadelnud Tartu peatreener Alar Rikberg tõdeb, et olukord on väga keeruline. “Et mitte hämada, siis sisuliselt on pühapäeval mängu soojenduse järel selge, kui palju meil on mängukõlbulikke mehi. Leedu reis harvendas meie ridu veel. Püüame iga päev tööd teha, et vigastuste ja haigustega hakkama saada ja et oleks võimalikult palju mehi rivis. Aga nagu Leedu mäng näitas, siis isegi, kui keegi põhidest saab mängida, siis pole nad saanud treenida ja tippvormist on asi kaugel,” kirjeldas Rikberg olukorda meeskonnas.

“Leedu klubi on olnud heas hoos, nemad on alles hiljuti saanud kogu põhikoosseisus mängida ja neil on veel ka pingilt mehi võtta. Oleme ausad, me peame kordusmängus ikkagi imet tegema, et edu saavutada. Võimalus on alati, aga eksimisruumi on meil ühe geimi jagu. Tuleb hambad ristis edasi võidelda.”

Cronimet liiga ja Optibet Naiste Balti liiga finaalturniirid toimuvad ühiselt Tallinnas TalTechi spordihoones 1. ja 2. märtsil.