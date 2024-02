Trynova võitis EM-pronksi! Treener Nelis-Naukas kritiseeris kohtunikke: sellist ärategemist kogesin 40 aasta jooksul esimest korda

„Oleks ta teda meelega tõuganud, aga seda ei olnud, oli mõlemapoolne lähivõitlus. Et sa tahad vastast nii võita, et sa ei torkagi teda. Ma olen šokis. Julia poleks küll vastasele sellise võitluse eest kaarte nõudnud, sest see oli võitlus ja mina oma õpilastele selliseid kombeid ei õpeta, aga vastase treener oli ta isa, kes kunagi oli ise tippvehkleja ja olevat ka provokaator olnud, ju siis tema oma tütrele on õpetanud selliseid kombeid,“ lisas Nelis-Naukas, kelle sõnul sai vastane viis karistustorget.

„Ja kord anti vastasele korraga suisa kaks punkti, ilma et ta oleks torganud. Kõrval publikust üks treener ütles, et paistab et meil on hoopis korvpallireeglid, kus korvi eest saab 2 punkti. Kõik tulid pärast ütlema, et kohutav kohtunikutöö, kõigil oli Juliast kahju, sest ta vehkles nii hästi,“ lõpetas Nelis-Naukas.