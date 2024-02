Eesti tsikliäss varastati Prantsusmaal paljaks. „Süsteem lõi mulle jalaga p***e!“

Meieri sõnul leidis intsident aset Valance’i linna läheduses, kus naine soovis teha unepeatuse.

„Ärkasin üles kaunil valentinipäeval, päike piilus aknast sisse, linnud siristasid ning temperatuur meenutas juba Eesti keskmist suve (10°). Ronisime voodist alla, vastu võttis meid Frida (rosinasilmadega hurdake) liputas meile saba ja küsis õue. Siis hakkasime aga märkama.. Ohho.. Kes ukse öösel lahti jättis.. Ohhoo.. Kuhu ma küll oma jaki panin (mille taskus mu rahakott kõikide võimalike kaartide ja dokumentidega + pass).. Ohhoo.. Kus on seljakott? Kus on teine seljakott? Kus on kolmas seljakott? Kus on vöökott? Aga igatahes.. Hakkas kohale jõudma, et keegi kuri inimene on meil öösel külas käinud ja meid tegelikult täiesti paljaks teinud,“ meenutas Meier ebameeldivat vahejuhtumit.

Telefoni jälitusäpi abil õnnestus Meieril tuvastada, et kogu krempel on temast juba 230 km kaugusele lõunasse reisinud. „Vaatan seda pilti ja keeldun uskumast. Noh.. äkki on siin siiski mingi viga.. äkki mu silmad valetavad mulle.. kas ma magan? Mis toimub? No siis ikka jõudis kohale, et mu asjad ikkagi siin ei ole. Astusin bussist välja… ja lasin häälepaelad valla. Hingasin sisse välja.. Okei. Helistame siis politseisse.“

Meieril soovitati otse jaoskonda pöörduda, kuid sealne inspektor tunnistas, et kohalikud seadused ei luba neil midagi ette võtta ja oma asjadega peab eestlanna ilmselt hüvasti jätma. Tsikliäss ei heitnud aga meelt ning otsis vargad ise üles. „Ma ei saanud midagi parata, ebaõiglus ei lasknud olla ja võtsin suuna sinna, kus mu seljakott parasjagu oli. Poolteist tundi hiljem jõudsime Marseille’sse (hiljem googeldades saime teada, et tegemist on Euroopa nr 2 kuritegeliku linnaga). Lähenesin parklale ja jätsin auto seisma. Nägin juba eemalt mingit mustlaslaagrit ja seal oli vähemalt kaks perekonda, 100 last ja kolm mafiosniku välimusega mustlastüüpi. Kui ma autost välja astusin, siis meie pilgud kohtusid ja sain aru, et nad tundsid ära mu kaubiku, mida nad öösel olid külastanud.“