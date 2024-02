DELFI SKOPJES | Kes eestlastest pidurdab Põhja-Makedoonia liidrit? Millise võistkonnaga on üldse tegu?

Koosseise ja viimase aja tulemusi vaadates pole ime, et kihlveokontorid peavad võrdlemisi kindlaks soosikuks Eestit, kaalukausid on umbkaudu 65-35 meie kasuks. Et teooria praktikaks muutuks, tõi Eesti peatreener Jukka Toijala välja mitu faktorit.