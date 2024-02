Kultuuriministeerium ei andnud ERR-ile paraolümpiamängude ülekannete ostmiseks raha, sest seal osalevad agressorriikide sportlased

Mullu sügisel oli ERR-is arutluse all paralümpiamängude otseülekannete õiguste omandamine. Paralümpia toimub Pariisis tänavu 28. augustist 8. septembrini. Selleks läinuks vaja riigi lisarahastust hinnanguliselt 50 000 euro ulatuses – täpset summat asjaosalised nimetada ei saa, sest hinnaläbirääkimisi õiguste vahendajaga ei alustatud. Kõne all on veel ERR-ile ca 10 000 euro eraldamine uudispildi sisse ostmiseks.