DELFI SKOPJES | Itaalias olelusvõitlust pidavad Treier ja Riismaa: oleme piisavalt positiivsed inimesed, et see meid ei murra

Nii Treieri koduklubi Sassari kui ka Riismaa tööandja Brindisi käekäiku saab kokku võtta samade sõnadega: ootused olid suuremad. Ühes rütmis on läinud ka eestlastel, sest mõlema mänguaeg on viimasel ajal kahanenud.

Nõnda oli Treieril ja Riismaal koondisepausi üle ainult hea meel. „Siit saab positiivset energiat. Võib isegi öelda, et aktiivne puhkus. Näeb sõpru, perekonda, koeri... see teeb ainult head. Väike vaheldus mitte nii meeldivale situatsioonile, kus me oleme olnud,“ rääkis Treier päev enne koondise reedest EM-valikmängu Põhja-Makedooniaga.

Meel ei ole loomulikult päris must, sest Itaalia kõrgliiga on paljude noorte korvpallurite üks sihte, aga kes ei ihkaks rohkem mänguaega? Treier oli Sassaris kuni detsembri keskpaigani 15-20 minuti rollis, Riismaa minutid ulatusid hooaja alguses kohati 30ni. Viimastel kuudel on nad mõnes kohtumises suisa pingile jäänud ja kui platsile saadakse, siis üldjuhul vähem kui kümneks minutiks.

„Ega see hea tunne ei ole,“ tunnistas Riismaa. „Vähemalt minu jaoks tuli see üsna ootamatult. Hooaja alguses oli üks treener ja ka lubadused, aga kui treenerivahetus tuli, siis need muutusid. Paraku on sattunud nii, et mänguminutid on üsna kokku kuivanud. Annan endast parima – kes teab, võib-olla hakkan ikkagi sellele treenerile meeldima ja ta laseb mind väljakule.“