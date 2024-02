FOTOD | Laskesuusatamise noorte ja juunioride MM algas Otepääl meeleoluka avatseremooniaga

Võistluste korralduskomitee esimees Aivar Nigol sõnas, et maailmameistrivõistlused on noortele laskesuusatajatele ideaalne võimalus tunda uhkust oma riigi esindamise üle ning teisalt saavad noorsportlased panna end proovile rahvusvahelisel tasemel. „Usun, et avatseremoonia on hea koht, kus sportlastel on võimalik saada üksteisega lähemalt tuttavaks, maandada võistlusnärvi ning esindada ka uhkusega oma riiki,“ lisas Nigol pressiteate vahendusel.