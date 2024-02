DELFI VIDEO | Risto Lepp on nõutu: oleme võlad klaarinud, aga mängijad ei taha klubi esindada

„Me pole omalt poolt veel käsipalliliidule teatanud, kas lõpetame esiliiga ja meistiliiga hooaja. See on nüüd mängijate poolt muidugi tugev signaal, et nad ei soovi hetkel seda klubi esindada. Sellest on kirjalikul teel teada antud ning sinna on alla kirjutanud ka peatreener Martin Noodla. Nad sooviksid mingi teise keha alt edasi mängida nii esiliigas kui ka võimalusel meistriliigas, mis loomulikult pole võimalik,“ selgitas Lepp.