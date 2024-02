DELFI VIDEO SKOPJEST | Kristian Kullamäe lennuseiklustest: see ideaalne polnud, sest kindlasti oleks tahtnud juba eile kohale jõuda

Kullamäe ei usu, et see mõjutab meeskonna füüsilist seisundit. „Ega see ideaalne polnud, sest kindlasti oleks tahtnud juba eile kohale jõuda. Saime täna [õhtuses] trennis asjad ära teha ja oleme enam-vähem valmis,“ rääkis 24-aastane Kullamäe, kes igapäevaselt teenib leiba Hispaania kõrgliiga meeskonnas Bilbao.

Põhja-Makedoonia liider on Kullamäest aasta vanem Nenad Dimitrijević, kellega kaks meest on platsil juba paar mälestusväärset lahingut maha pidanud. „Juba paar aastat tagasi oli näha, et ta on väga kvaliteetne mängija. Ajaga edasi on ta läinud paremaks. Aga meilgi on võistkond ühtne ja päris meest suudavad teda katta. Eriti just siin kodusaalis peame olema väga hoolsad, et ta ei paneks nii-öelda pidu käima,“ kirjeldas Kullamäe.