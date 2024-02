Hyundai pealik Abiteboul: Tänaku sõidustiil näitab ära meie masina murekohad

Ühtlasi on näha, et Tänak pole masinaga veel päris sõbraks saanud. Monte Carlos oli sõitja hädas ALS-iga (anti-lag system), mille seaded eestlase sõidustiiliga ei klappinud. Hyundai tiimipealik Cyril Abiteboul tõdes, et neil on murede lahendamiseks selge lähenemine.

„Sa ei hakka kahtlema maailmameistri sõidustiilis. Tema sõidustiil paljastas [murekoha], aga see on auto murekoht, ei midagi muud. Seda asja ei saa vaadata teistpidi,“ rääkis ta.

„Esimene asjana peame selle nõrkuse lahendama, sest see probleem on meie masinal olnud mõnda aega. Kuna auto oli meie arvates Monte Carlos väga hea, siis suutis Tänak suruda kohtades, kus ta kaks aastat tagasi sama auto ja sama tarkvaraga ei surunud,“ selgitas Abiteboul hädade esiletuleku üht põhjust. „Peame selle mure lahendama, aga see polnud mure Rootsi rallil, sest siin oli pidamine hoopis teine kui Monte Carlos. Kuid selle probleemi, mis tõesti on probleem, peamine lahendama [järgmisteks etappideks].“

Kuid päris muretu polnud ka veebruaris toimunud talveralli. Rootsis tunnistas Tänak näiteks ühe kiiruskatse finišis, et i20 oli hooti alajuhitav ja siis ülejuhitav.

Abitebouli sõnul annab Tänak masina arendustööks selged suunised ja see on üks põhjus, miks eestlasega käed löödi. „Võib öelda küll, et [Tänaku] sõidustiil on tõepoolest Thierryst Neuville’i omast erinev. Kuid auto peab kohanema kõigi sõitjatega, eriti kui nad on maailmameistrit. Mitte vastupidi,“ lisas ta.