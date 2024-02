Miks ERR-i saade „Ringvaade“ udustas teleekraanil kõik Kristjan Ilvese sponsorlogod?

Loomulikult tekitas see küsimuse, kust läheb lubatud ja lubamatu reklaami piir? Samas saates on näiteks korduvalt maitstud erinevate Eesti toiduainetootjate tooteid või neid muidu lauale nende üle arutlemiseks asetatud. Samuti ei udutata logosid kahevõistluse või laskesuusa otseülekannetes. Miks siis sellises intervjuu formaadis seda tehti?

„Spordiülekannetes ja treeningutel kuuluvad logod spordiriiete juurde - see on osa spordikeskkonnast,“ selgitas Eesti rahvusringhäälingu kommunikatsioonijuht Pille-Mai Helemäe. „Teine teema on sportlase intervjuu kodus ehk tegemist on isikuintervjuuga, mille puhul logode eksponeerimine sellises vormis ei ole põhjendatud ning on vastuolus ERR-i põhimõtetega.“