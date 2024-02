Võlad põhjustasid Eesti käsipalliklubis kaose. „Neil on viimane võimalus trennis kohal olla!“

HC Tallinna klubis hakkas käärima pärast seda kui klubi eestvedaja Risto Lepp otsustas üleeelmisel nädalal peatreener Martin Noodla usalduse kaotuse tõttu vallandada. Lepp määras ennast hooaja lõpuni peatreeneriks ning teatas pressiteate vahendusel, et uuest hooajast võtab meeskonna üle välismaalasest peatreener.

Mängijad saatsid seejärel aga Lepale sõnumi, et enne stipendiumi võlgade tasumist nad klubi tegevusest osa ei võta. Lepa sõnul sai ta küll isiklike kontaktide kaudu toetajatelt abikäe ning kõikide koosseisu kuuluvate mängijate ees klaariti stipendiumkohustused ära, kuid käsipallurid pole endiselt treeningutele ega mängudele ilmunud. „Saan aru, et osadel on minu vastu usaldus kadunud, kuigi lubadused täidan, lihtsalt hiljem. Sellegi poolest soovin poistele stipendiumit maksta, mida võib-olla mõne noormängija puhul polekski vaja teha.“