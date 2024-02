VIDEO | A. Le Coq Superkarika võitja tõstab pea kohale ainulaadse ja ajaloo kallima karika

Detailsed ja spetsiifilised protseduur toimusid ka karika jala ja seda kaunistava palli puhul. Sarnaselt krooniga koosneb ka pall mitmest erinevast detailist, mis hiljem omavahel kokku monteeriti. Karika jalga tuli aga selle suuruse tõttu trugida kahes osas. „Kokku on karikal umbes 60 jootekohta. See on nõudnud palju poleerimist ja lihvimist, mitu korda hõbetamist ja kuldamist. Selle tegemine on olnud mahukas ja mitme etapiline töö,” rääkis Lehari.

Ligi 5 kilogrammi kaaluva tervikliku ja detailiderohke karika valmimisprotsessi juures on olulisel kohal olnud mitmete osapoolte edukas koostöö ja eri materjalide kokku sobitamine. „Skulpturaalne osa on valatud pronksist. Karika aluse ülemine osa on trugitud messingust ja alumine osa spetsiifilistel tehnilistel põhjustel vasest. Kõik detailid on hõbetatud ja siis kullatud. Karikal on väärikast saarepuidust sisu, mis annab jalale raskust ja tasakaalustab ülemist osa,” ütles Lehari. Huvitava tõsiasjana tõi kunstnik välja ka selle, et karika puidust sisu on treitud Eesti koondise väravavaht Karl Jakob Heina isa Raivo Heina poolt.