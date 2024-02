Valmo Kriisa Levandi ahistamisskandaalist: mõni laps tulebki tuua sõnadega maa peale

Sel nädalal plahvatas Eesti Rahvusringhäälingu vahendusel skandaal, mille keskmes on hinnatud iluuisutamise treener Anna Levandi, keda süüdistatakse õpilaste vaimses ja füüsilises väärkohtlemises. Millist värvikirevat elu pakub treeneritöö teab teiste seas Tartu Rocki korvpalliklubis lapsi õpetav 49-aastane Valmo Kriisa.

Kriisa on aastate jooksul puutunud iluuisutamisega pidevalt kokku, kuna tema tütar Sindra on pikka aega aktiivselt alaga tegelenud. Delfi võttis endise korvpalluriga ühendust, et uurida, mida ta kõigest toimuvast arvab.