EADSE juhtivuurija seab Levandi juhtumi uurimiskomisjoni kahtluse alla: see olukord teeb natuke nõutuks

Sel nädalal plahvatas Eesti Rahvusringhäälingu vahendusel skandaal, mille keskmes on hinnatud iluuisutamise treener Anna Levandi. Nimelt laekus jõulude paigus Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutusele (EADSE) avaldus, milles viidati Levandi vaimselt ja füüsiliselt ahistavale käitumisele oma õpilaste suhtes. EADSE sai ütlusi teisteltki tunnistajatelt, kelle sõnum oli sarnane.

Perli hinnangul on Uisuliidul pädevust, et distsiplinaarmenetlus läbi viia, kuid teda tegi kolmapäeval nõutuks info, kes juhtumit uurivasse komisjoni määratakse.

„Sellest tulenevalt on ühes isikus organ, kes uurib, menetleb, teeb järeldusi ja otsuseid. Minu soovitus oleks kindlasti kaasata inimesi väljastpoolt alaliitu, et uurimine oleks võimalikult läbipaistev. Praegu teeb see natuke nõutuks,“ nentis Perli neljapäevahommikuses Terevisioonis.