Lufthansa streigi järelmõju jättis Eesti korvpallikoondise ööseks Saksamaale

„Arvan, et see oli streigi järelmõju. Ümberbroneerimisi oli nii palju ja hoidsime reisikorraldajaga kogu aeg olukorral silma peal. Alguses oli hilinemine 15 minutit, siis juba 50,“ rääkis Eesti koondise mänedžer Raido Roos.

„Suure tõenäosusega oli Skopje lend piisavalt täis, et nad ei hakanud 25 inimese pärast ootama. Kuigi Lufthansa ütles meile, et suure tõenäosusega nad ootavad ikkagi ära. Ütleme nii, et Lufthansa on aja jooksul nr. 1 lennufirmast kukkunud allapoole. Aga Skopjesse on üsna keeruline teiste variantidega lennata. Vaatasime ka Turkish Airlinesi, aga ka sellega oleksime pidanud kuskil öö veetma,“ selgitas Roos.