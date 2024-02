Eesti jalgpallimeistrivõistluste mänge on otsepildis näidanud Ukraina telekanal Sport1 ja Balkanimaades leviv Sportklub. Nimetatud telekanalid ostsid koroonaviiruse tippajal sisse mõned siinse liiga kohtumised. Tegemist oli esimeste kordadega, kui välismaine telekanal maksis Premium liiga mängude õiguste eest. Samas on veebi vahendusel Eesti liiga kohtumisi müüdud juba aastaid ning teenitavad summad on pidevalt kasvanud.