Raha Premium liigas. Eesti jalgpalliliit panustab hooaega 2,5 miljonit eurot

Eesti jalgpallihooaja algus on juba käega katsuda. Esmalt selgitavad FC Flora ja Narva Trans tänavuse Superkarika võitja. 1. märtsil pannakse pall mängu Premium liigas. Hooaja alustuseks vaatame, kuidas ja milliste summadega toetab siinseid klubisid kohalik jalgpalliliit. Aastate jooksul on Premium liiga klubide jaoks paika pandud erinevaid toetusmeetmeid. Praeguseks on olukord, kus eurosarjast välja jäävad klubid saavad põhimõtteliselt 12 mängija töötasu jaoks rahastuse alaliidult. Eesti Jalgpalli Liidu arendusdirektori Mihkel Uibolehe sõnul on selliste klubide puhul alaliidu toetus kõike vahendeid kokku liites suurusjärgus 150 000 eurot. Kuidas selline summa kokku tuleb ning millised kulud on alaliit veel enda kanda võtnud?