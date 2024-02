FOTOD | Delfi võitis spordiajakirjanduse parimate tööde konkursil kõige rohkem esikohti

Fotokategoorias sai kindla võidu Pärnu Postimehe fotograaf Mailiis Ollino. „Kõiki saadetud töid lapates vaatan neid sellise pilguga, milline fotodest võiks sattuda globaalse haardega meedia galeriidesse või ajakirja/-lehtedesse. Actioni kohalt peaks eestisisesel võistlusel tabatu olema „never seen before“ moment. Sellist tööd see aasta ei olnud. Mailiisi foto see-eest täidab mitmeid kriteeriume,“ hindas Martinson. „Foto tekitab huvi, paneb vaatajat süvenema, mis pildil ikkagi toimub. Fotol on mitu plaani – atleetlik ja dünaamiline esiplaan ning vastupidine, rahulik ja vaikelulaadne tagaplaan. Kaks vastandit, mis on terava silmaga ka kompositsiooniliselt ilusti vormistatud. Parim „feature“ pilt kõikidest saadetutest. Miks mitte ei võiks see foto olla „Sports Illustated“ ajakirja nädala pilt?“

„Igal aastal žüriis olles tõden sama mõtet – kuigi olen väga aktiivne spordi jälgija ja endiste kolleegide tegemistega kursis, siis alati on mõni väga tugev töö, mis on kahe silma vahele jäänud,“ kommenteeris žürii esinaine Kirsberg. „Jätkuvalt on kõige keerulisem kategooria kirjutava pressi publitsistika, sest töid on palju, ja nad on väga erinevad. Ometi, terad eralduvad. Esimest korda ajaloos juhtus ka nii, et žüriiliikmete ja foto kategooriat lisaks hinnangud kolme tippfotograafi mõtted ühtisid. Seega, olid üheselt arusaadavalt head pildid!“

„Suurepärane spordifoto, mis püüab koheselt vaataja pilku,“ kiitis Junge. „See on justkui kaheosaline pilt. Esmapilgul ei saagi aru, mis toimub. See osa, kus sportlane ripub pea alaspidi, on graafiline ja stiilne. Teisel pool tundub alguses, et kolm noort inimest istuvad lihtsalt telefonis, aga ühtäkki saad aru, et need on hoopis žüriiliikmed.“

Kõik fotožürii liikmed tõid mitme pildi puhul välja, et kui need oleks paremini kadreeritud või lõigatud, väärinuks need rohkem punkte. Samuti jäid kõigile kolmele silma erinevad fotod Sergei Stepanovi (ERR) jalgpalliseeriast, kuid nenditi, et tervikuna seeria nende esikolmikusse ei mahtunud. „Seeria idee peaks olema loo jutustamine. Või ühe sündmuse mitme nurga alt kajastamine. Vaatajale sissejuhatuse, loo arengu ja lõpu näitamine,“ selgitas Martinson.

Kirjutava pressi võistlusülevaates võttis kindla võidu Karl Juhkami (Postimees) Rasmus Mägi jooksude kaardistamisega Budapesti MM-il. „Infoküllane ja sportlikku hasarti tekitav lugemine. Aitab jällegi mõista ühte ala natuke rohkem ning järgmine kord 400 m tõket vaadates saab olla empaatiliselt sportlasega jooksul kaasas,“ kiitis Raja.

Spordiuudise kategoorias sai üle mitme aasta esikoha Jaan Martinson artikliga „“Viimane piisk rahakotist... Spordikohus ja Eesti Antidoping nõuavad Heiki Nabilt 15 000 eurot. Advokaat Keres: soovitan Heikil mitte maksta“. „Kirjeldab loo absurdsust – tippsportlane on täiesti kaitsetu, kui tema teele satub atleedist sõltumatu vahejuhtum või õnnetu juhus, kus eksitakse mõne reegli vastu. Olgugi, et sportlane on olnud näiteks masside liikuma panija, eeskuju tuhandetele lastele, inimeste ühtsustunde tekitaja jne.. ei loe. Kohe mõistame hukka ja see võib olla väga valus läbielamine,“ põhjendas Raja, miks ta selle uudise esikohale asetas. „Näen siin ka varu spordiga seotud süsteemides ja organisatsioonides, kus võiks olla rohkem empaatilisemaid lähenemisi raskustesse sattunud sportlaste toetamiseks.“