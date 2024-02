KUULA | „Tõelised võitjad“. Robin Liksor: võistlemine annab võimaluse ennast ületada!

Robin Liksor: Tead, ausalt öeldes: jah ja ei. Selles on oma võlu, et jah, sa saad selle rahulolu, et sa oled midagi toredat teinud nii öelda rasket trennis aga samas on see, et sa oled ikkagi konstantselt suht väsinud. Et see on see probleem ja ja noh tulles tagasi küsimuse juurde, et mis minu ideaalne puhkus on siis. Ma ütleks, et see on sihuke kombineeritud versioon sihukesest aktiivsest liikumisest ja natukene ka täiesti puhkamises puhkamisest, aga ma arvan suures pildis, mis seal taga on see, et tuleb korraks lihtsalt nagu puhkust anda nii kehale ehk siis nii öelda niisama puhata kui ka puhkust anda ajule, teha siis midagi siukest tegevust mis mis on sinu jaoks nii öelda mediteeriv ja mõnus. Et saaks sihukestest iga iga argipäevaprobleemidest ja muredest korraks eemale.

Robin Liksor: Otse ligipääsetavuse küsimus on alati sihuke hea küsimus. Ma tean, et see on meil suur probleem. Minu puudega justkui see nii suureks probleemiks ei ole kuna mul on ikkagi kaks tervet jalga all ja enam vähem ikkagi saan asjad tõstetud ja tehtud, et aga ütleme niimoodi, et ikkagi Tallinnas sellega veel hästi ei ole, et võib olla kui me nüüd juba vaikselt hakkame tänavaid nagu paremaks saama, siis siis hooned on veel ikkagi väga keerulised, et noh hea näide on ka just ujulad kontekstis, et eksisteerib selline tore ujula nagu Sõle ujula, et et seal justkui nagu on puudega inimestel olemas, aga näiteks pääsed ujulasse ratastooliga, pead sa põhimõtteliselt riietusruumis riided ära vahetama, liftiga fuajeesse sõitma, läbi fuajee minema, siis sinna ette, et et jah see ma ütlekski seda, et just hoonete kontekstis on ka see, et see võib olla arhitektide õpetamine ja koolitamine on ka väga-väga oluline asi, mida tuleb teha, et mitte ma arvan selles, et nad ei tahaks seda teha või neli ei ole soovi, vaid asi pigem on ka selles, et üks on seadused ja teised on siis see, et me lihtsalt nad ei tule selle peale ei oska sellest vaatevinklist vaadata. Kuna nad ise ei ole võib-olla kokku puutunud puudega inimestega nii palju.