Anna Levandi: sporti ei saa teha ilma valuta

Kui sageli noored ja lapsed Levandi trennis või selle järel nutavad? „Mitte midagi, mis toimub treeningutel, pole varjatud vanemate eest. Vanemad on absoluutselt kursis kõigega, mis toimub trennides. Kõik harjutused, mis tekitavad lihastes valu, on normaalsus. Ilma selleta lihas ei saa tugevaks,“ ütles Levandi.

Kärmas päris seepeale, kas ta on õpilastele öelnud, nad on lollid, paksud, daunid, debiilikud või pekised. „Mitte mingil juhul! Ja ma ei laseks seda ka teistel seda öelda,“ kinnitas Levandi.

Levandi toonitas seepeale, et on nõudlik ja võib-olla kohati liiga range, aga ta pole kunagi olnud pahatahtlik. Zoja Martšenko sõnul tema lapselast mõnitati trennide nii kaua, kuni too lihtsalt lahkus grupist. Levandi nägemuses ei saanud lihtsalt noorsportlane tugevas konkurentsis hakkama.

„Ma tean, kellest on jutt. See, et mina kuskil koridorides midagi talle ütlesin – kuulge, see pole minu moodi. Kui mul on midagi öelda kellelegi, siis ütlen seda otse näkku ja selles keeles, millest inimene saab aru,“ lausus Levandi saates.„Kuidas saab [õpilase ema] olukorda emotsionaalselt kirjeldada, kui teda polnud seal kõrvalgi? Konflikt tekkis ja ta tuli mind poorte äärde treenerite tsooni ründama: jätke mu tütar rahule! Ma ei saanud aru, milles ma pean teda rahule jätma. Palusin tal treenerite alast lahkuda, sest seal pole vanematel midagi teha, ja jätku tema mind rahule.“

Ta jätkas: „Mitu korda kavade sõitmine tekitab kohtutava väsimuse, pinge ja stressi. Aga ilma selleta ma ei saa karastada võistlustele minevaid sportasi, kus mõnikord on tribüünidel 30 000 inimest ning kogu maailm vaatab telekast. Ma pean karastama tugevad isiksused. See nutt.... lapsed nutavad. Ka ebaõnnestumised panevad nutma. Ja kukkumine on lõppude lõpuks valus, sest jää pole padi. Pepu või küünarnuki peale kukkumine on valus – loomulikult laps nutab ja treener lohutab.“

Pealtnägija info põhjal paljud noorsportlased tundsid, et neid alandati kaalu pärast. Levandi sõnul ei saa inimest kaalu pärast alandada, sest oma kaalu valib inimene ise.

„Kõik teavad, et ma pole harrastuspordi treener, vaid ma olen tulemusspordi treener. Ma olen neist reeglitest rääkinud algusest peale. Kui nad polnud millegagi nõus, siis seda pidanuks välja ütlema: see on liiga raske, me nii ei soovi ja me soovime oma ambitsiooni vähendada. Keegi ei teinud seda. Vanemad terroriseerisid mind: tavai-tavai-tavai. Ja nad tegid sama oma lastega. Loomulikult tekib stress.“

Endine iluuisutaja Johanna Allik avalikustas mõned aastad tagasi, et ta oli 13-aastane, kui tema treener ütles, et ta peaks näpud kurku ajama. Hiljem oli sportlane raskustes söömishäiretega. Toona oli tema juhendaja just Levandi, kes lükkas aga selle väite resoluutselt tagasi.

Levandi lubas oma suhtumise üle vaadata

Üks ametlik kaebaja oli tema edukaima õpilase Eva-Lotta Kiibuse pere, kes nüüdseks küll tema käe all enam ei tegutse. Väidetavalt olevat Levandi erinevate hädade kütkes olnud Kiibusele öelnud, et füsioterapeudi ja psühholoogi juures käimine on ajaraisk ja nõrkadele.