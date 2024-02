Viimsist lahkunud ukrainlane siirdus Jaapanisse. „Siin on korvpall kiirem kui Eestis“

„Asusin tõesti mängima Jaapani B-liiga meeskonnas nimega Yokohama Excellence. Siiani olen mänginud ainult kahes kohtumises, kuid võin öelda, et minu arvates on siin korvpall kiirem kui Eestis. Euroopas on korvpall taktikalisem, kuid siin peab jooksma kiiremini ja langetama otsuseid ka kordades kiiremini,“ kirjeldas Kovalov Jaapani liiga korvpalli Viimsi klubi pressiteate vahendusel.