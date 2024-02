PUUST JA PUNASEKS | Mida kujutab endast mäng Counter-Strike, milles võisteldes teenib suuri summasid Robin Kool?

E-sport on mõneti kummaline ja müstiline. Pole nagu päris sport, ütlevad mõned. Kuidas see üldse käib? Millised on reeglid? Kus toimuvad võistlused? Selleks, et mõista, millega tegelevad Eesti e-spordi tipud Robin Kool ehk ropz ja Clement Ivanov ehk Puppey, teeme lugejale puust ja punaseks selgeks Counter Stike’i ja Dota mängude maailma, milles nemad leiba teenivad.