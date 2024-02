Levandi endine õpilane Glebova: mulle ei meenu, et ta oleks minu peale karjunud või mind nutma ajanud

Eesti Antidopingu ja Spordieetika (EADSE) sihtasutusele on laekunud avaldused, kus endised õpilased ja lapsevanemad süüdistavad Levandit vaimses ja füüsilises väärkohtlemises.

Nii Anna Levandi kui tema abikaasa Allar peavad süüdistusi alusetuteks ning ütlesid, et tegu on puhta laimuga. Samas tunnistas treener, et ka tema pole veatu, kuid ühelgi tema teol pole olnud halba tagamõtet.