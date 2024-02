Vennole järjekordne karikas, Tammearule MVP tiitel, Laagilt ja Uuskarilt resultatiivsed esitused

Bulgaaria meeste meistriliigas aitas Markus Uuskari Dobrudzha 07 meeskonna 3:2 (18:25, 13:25, 30:28, 26:24, 15:11) võiduni Beroe üle. Uuskari arvele jäi võitjate parimana 26 punkti (+11). Markkus Keel ja Cherno More pidid aga tunnistama Montana Volley 3:1 (25/20 28/30 25/14 25/19) paremust. Keel tõi lisaks sidemängija tööle ka 3 punkti (+0). Liigatabelis asub Cherno More 19 punktiga kaheksandal kohal ja Dobrudzha on 16 punktiga 10.