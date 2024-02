Carl Lewis on kergejõustiku suurest reformiplaanist šokeeritud: nalja võiks teha 1. aprillil!

Rahvusvaheline kergejõustikuliit (WA) tahab sel aastal teatud võistlustel katsetada uuendust, mille kohaselt eemaldataks kaugushüppesektoritest tavapärased hüppepakud. See asendataks nn äratõukealaga, mille täpne suurus pole veel teada.

Äratõukeala kasutuselevõtt tähendab, et kaugushüppeid mõõdetakse edaspidi äratõukekohast maandumiseni.

Rahvusvahelise kergejõustikuliidu tegevjuht Jon Ridgeon selgitas uuendust „Anything But Footy“ taskuhäälingusaates.

„See tähendab, et iga hüpe läheb arvesse. See lisab võistlustele põnevust ja draamat. Samal ajal töötame välja meetodi, mis teatab tulemuse kohe, ilma et peaks ootama 20-30 sekundit,“ rääkis Ridgeon.