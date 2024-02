Viaplay suletakse Eestis märtsi lõpus

Viaplay teatas täna, et Viaplay suletakse Eestis 26. märtsil. Kogu nende spordisisu on seejärel saadaval Go3-s ja kõik aktiivsed otsekasutajad viiakse 22. märtsil 2024 üle Go3 teenusele.

„Go3 olemasolevad kliendid, kellel on „Sport“ pakett, said alates 8. veebruarist tasuta ligipääsu „Extra Sport“ sisule kuni 29. veebruarini. See kehtib ka neile, kes antud perioodil Go3 „Sport“ paketi tellivad. Peale 29. veebruari maksab Go3 „Extra Sport“ pakett 12.99 € / kuu. Klientidel, kellel on sõlmitud tähtajalised lepingud, jätkuvad lepingu tingimused vastavalt sõlmitud lepingutele, Go3 „Extra Sport“ on eraldiseisev pakett ning ei mõjuta varasemalt sõlmitud lepingute tingimusi,“ lisas Koch.