JÄRELEHÜÜE | „Tee breemet!“, Andy Brehmele mõeldes

Esmalt muidugi pole üleliigne meenutada, et kära tolle penalti ümber jagus. Toonast ründajat Rudi Völlerit on süüdistatud penalti väljapetmises, mida ta ise korduvalt tunnistanud on. Nagu on ka süüdistatud Lothar Matthäusi, võistkonna kaptenit ja alalist penaltilööjat, et teda olla haaranud nii tähtsa löögi eel hirm ja seepärast loovutanud ta kohustuse teistele. Matthäus on alati väitnud, et tal olla jalas olnud valed putsad, ja ta lihtsalt ei soovinud riske võtta. Kui see nii oli, siis mu meelest oli see väga tark otsus, ja tark oli see otsus ka siis, kui Matthäus tõesti kartma hakkas. Sellises olukorras tuleb ego alla suruda ja mõelda tähtsamatele asjadele.