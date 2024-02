Mängimise kõrvalt Haapsalu Herilasi juhtiv Vene: tulevikus Herilaste esindamise tõenäosus on üsna suur

„Eks see on selline kahemehebisnis. Asjad, kus peab füüsiliselt kohal olema, teeb ära Mikk Päeske. Aga nii palju, kui saan, teen ise: suhtlemine sponsoritega, arutlused, vormide ja reklaamide tellimised. Jamamist, nuputamist ja genereerimist on iganädalaselt omajagu. Tänapäeval saab õnneks meile igalt poolt saata,“ tõdes üldiselt Hispaanias Burgose meeskonda esindav Vene.

Sealjuures on 33-aastase Vene side Haapsaluga üsna juhuslik. „Otsene side on null, aga seal käies hakkas linn meeldima ja olin suviti seal. Olen seal elamispinda üürinud ja mingi hetk soetasin ka midagi endale, aga nagu ikka – paned asja üürile ja endal polegi võimalust käia. Klassikaline variant. Kuid mul on alati peas olnud mõte, et korvpallis sees olles tahaks kuidagi kaasa aidata. Kuna ma Haapsalus veetsin suviti omajagu aega, siis oli näha, et on tühi koht,“ meenutas ta.